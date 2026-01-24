Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2025)
- 24 yanvar, 2026
- 17:20
"Report" Azərbaycandakı bankların ötən il ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
|
№
|
Banklar
|
Bankın ödədiyi
mənfəət vergisi
(milyon manatla)
|
Bankın ödədiyi
mənfəət vergisinin
illik dinamikası
|
1
|
Kapital Bank
|
86,181
|
15,2%
|
2
|
International Bank of Azerbaijan
|
82,217
|
10,1%
|
3
|
PASHA Bank
|
52,786
|
-7,2%
|
4
|
Bank Respublika
|
16,150
|
8,6%
|
5
|
Xalq Bank
|
13,777
|
-18,7%
|
6
|
Access Bank
|
11,031
|
22,6%
|
7
|
Bank of Baku
|
9,953
|
12,0%
|
8
|
Unibank
|
8,863
|
25,8%
|
9
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
6,397
|
63,4%
|
10
|
Yelo Bank
|
5,504
|
26,6%
|
11
|
Rabitabank
|
4,555
|
-20,7%
|
12
|
Azer-Turk Bank
|
3,490
|
-39,8%
|
13
|
Premium Bank
|
3,143
|
16,5%
|
14
|
Bank VTB Azerbaijan
|
3,136
|
3,9%
|
15
|
Express Bank
|
2,603
|
-9,6%
|
16
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
1,762
|
-54,7%
|
17
|
Azerbaijan Industry Bank
|
1,657
|
2,6%
|
18
|
Bank Eurasia
|
1,400
|
-6,1%
|
19
|
AFB Bank
|
1,252
|
154,0%
|
20
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,924
|
-41,1%
|
21
|
Bank BTB *
|
0,000
|
-
|
22
|
Turan Bank *
|
0,000
|
-
* Bu bankların son 1 ildə mənfəət vergisi ödəmələri olmayıb.