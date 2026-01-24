İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    Maliyyə
    • 24 yanvar, 2026
    • 17:20
    Azərbaycandakı bankların ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqi (2025)

    "Report" Azərbaycandakı bankların ötən il ödədiyi mənfəət vergisinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın ödədiyi

    mənfəət vergisi

    (milyon manatla)

    Bankın ödədiyi

    mənfəət vergisinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    86,181

    15,2%

    2

    International Bank of Azerbaijan

    82,217

    10,1%

    3

    PASHA Bank

    52,786

    -7,2%

    4

    Bank Respublika

    16,150

    8,6%

    5

    Xalq Bank

    13,777

    -18,7%

    6

    Access Bank

    11,031

    22,6%

    7

    Bank of Baku

    9,953

    12,0%

    8

    Unibank

    8,863

    25,8%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    6,397

    63,4%

    10

    Yelo Bank

    5,504

    26,6%

    11

    Rabitabank

    4,555

    -20,7%

    12

    Azer-Turk Bank

    3,490

    -39,8%

    13

    Premium Bank

    3,143

    16,5%

    14

    Bank VTB Azerbaijan

    3,136

    3,9%

    15

    Express Bank

    2,603

    -9,6%

    16

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    1,762

    -54,7%

    17

    Azerbaijan Industry Bank

    1,657

    2,6%

    18

    Bank Eurasia

    1,400

    -6,1%

    19

    AFB Bank

    1,252

    154,0%

    20

    Bank Melli Iran-Baku

    0,924

    -41,1%

    21

    Bank BTB *

    0,000

    -

    22

    Turan Bank *

    0,000

    -

    * Bu bankların son 1 ildə mənfəət vergisi ödəmələri olmayıb.

    Azərbaycan bankları mənfəət vergisi renkinq
