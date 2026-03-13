Azərbaycanda ötən il sosialyönümlü büdcə xərcləri 15 milyard manatı keçib
- 13 mart, 2026
- 11:21
2025-ci ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi xərclərinin 39,5 %-i və yaxud 15,3 milyard manatı sosialyönlü xərclərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında - Nazirlər Kabinetinin 2025-ci il fəaliyyəti haqqında icmal hesabatın təqdimatı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə göər, bu, 2024-cü illə müqayisədə 601,5 milyon manat və yaxud 4,1 % çoxdur.
"Son yeddi il ərzində 4 milyon insanı əhatə edən 5 sosial islahat paketi icra edilib ki, bu məqsədlərə təqribən 8 milyard manat məbləğində vəsait sərf edilib. Təkcə keçən il 1,4 milyard manat büdcə vəsaiti bu məqsədlər üçün xərclənib. Maaşlar, pensiyalar, müavinətlər müntəzəm olaraq artırılır, pensiyalar indeksləşdirilir", - deyə Baş nazir əlavə edib.