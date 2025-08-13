Haqqımızda

Azərbaycanda nominal ÜDM-də ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri 58 %-i ötüb

Azərbaycanda nominal ÜDM-də ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri 58 %-i ötüb Bu ilin yanvar-iyun aylarında nominal ÜDM-nin tərkibində ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri 58,2 % təşkil edib.
Maliyyə
13 avqust 2025 11:32
Azərbaycanda nominal ÜDM-də ev təsərrüfatlarının istehlak xərcləri 58 %-i ötüb

Bu ilin I yarısında Azərbaycanda nominal ÜDM-nin tərkibində ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri 58,2 % təşkil edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) “Pul Siyasəti İcmalı"nda bildirilir.

Sənədə əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 2,7 faiz bəndi çoxdur.

Hesabat dövrünə dövlət idarələrinin son istehlak xərclərinin payı isə 15 % olub ki, bu da illik müqayisədə 1,2 faiz bəndi çoxdur.

Son 1 ildə ev təsərrüfatlarının son istehlak xərcləri nominal ifadədə 8,3 %, dövlət idarələrinin son istehlak xərcləri isə 12,5 % artıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Расходы на потребление домашних хозяйств в номинальном ВВП Азербайджана превысили 58%

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20
Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
8 avqust 2025 01:25
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi