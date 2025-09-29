İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Azərbaycanda könüllü sığorta bazarı 15 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    • 29 sentyabr, 2025
    • 13:59
    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda könüllü sığorta növləri hesabına 798,213 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə könüllü sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 510,739 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 23,2 % çoxdur.

    Beləliklə, 8 ayda könüllü sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 64 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 59,8 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 48,074 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 12,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 603,414 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 21,1 % çoxdur.

    8 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 57,6 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 53,7 manat olub.

