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    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 33 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 15:01
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 33 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda həyat sığortası növlərinin hesabına 639,427 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,7 % çoxdur.

    Hesabat dövründə həyat sığortası növləri üzrə ödənişlər isə 33,1 % artaraq 568,426 milyon manata çatıb.

    Beləliklə, 8 ayda həyat sığortası bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 88,9 manatı müştərilərə geri ödənilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 71,9 manat təşkil edib.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 115,395 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 6,4 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 773,153 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 28,1 % çoxdur.

    8 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 69,3 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 57,6 manat olub.

    Həyat sığortası növləri Sığorta haqqı Sığorta ödənişləri Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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