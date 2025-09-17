Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlib
- 17 sentyabr, 2025
- 16:15
2024-cü ildə Azərbaycanda vergi ödəyiciləri ümumilikdə 2,644 milyon bəyannamə təqdim edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bunlardan 288 mini gecikdirilərək təqdim edilib. Gecikmə ilə təqdim edilən bəyannamələrin xüsusi çəkisi 2018-ci illə müqayisədə 7,2 faiz bəndi artaraq 3,7 %-dən 10,9 %-ə çatıb.
2018-2020-ci illərdə gecikmə ilə təqdim olunan bəyannamələrin xüsusi çəkisində artım qeydə alınsa da, 2020-ci ildə sosial sığorta və muzdlu işlə bağlı hesabatların vahid hesabat formasına gətirilməsindən sonra bu göstərici azalmağa başlayıb, vaxtında təqdim edilmiş bəyannamələrin xüsusi çəkisi son 4 ildə 2,2 faiz bəndi artaraq 89,1 % təşkil edib.
