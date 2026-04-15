    Azərbaycan yaxın 5 ildə dövlət büdcəsinin kəsirinin ÜDM-ə nisbətini 2 %-ə endirəcək

    Maliyyə
    15 aprel, 2026
    • 17:09
    Azərbaycan yaxın 5 ildə dövlət büdcəsinin kəsirinin ÜDM-ə nisbətini 2 %-ə endirəcək

    Azərbaycanda dövlət büdcəsi kəsirinin ÜDM-ə nisbətinin 2027-ci ildə 2,2 % təşkil edəcəyi, 2030-cu ildə isə 2 %-ə enəcəyi proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı "2027-2030-cu illər üzrə Ortamüddətli Büdcə Çərçivəsi"ndə bildirilir.

    Sənədə əsasən, gələn il büdcə kəsirinin yuxarı həddi 3 milyard 64 milyon manat, növbəti üç ildə isə müvafiq olaraq 3 milyard 161 milyon manat, 3 milyard 210,3 milyon manat və 3 milyard 408 milyon manat proqnozlaşdırılır. Dövlət büdcəsi kəsirinin əvvəlki illərdə olduğu kimi, özəlləşmədən daxilolmalar, borclanma hesabına daxilolmalar (xarici vədaxili) və vahid xəzinəhesabının qalığı hesabına maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Müəyyən olunmuş bir sıra prioritet sahələr üzrə layihələrin maliyyələşdirilməsi üçün beynəlxalq maliyyə institutlarından xarici borcun cəlb edilməsi məqsədilə müvafiq prosedurlara artıq başlanıldığından, imzalanacaq borc sazişləri üzrəcəlb olunacaq kredit vəsaitləri kəsirin maliyyələşmə mənbəyində payının artmasını şərtləndirəcək. Yeni makrofiskal çərçivənin tətbiqi ilə əlaqədar qarşıya qoyulmuş hədəflərə uyğun olaraq uzunmüddətli dövrdədaxili və xarici borclanma təsdiq edilmiş limitlər çərçivəsində istifadə ediləcək. Bu hədəfin təmin edilməsi üçün dövlət qiymətli kağızlarının və istiqrazlarının emissiyası ilə daxili maliyyə bazarlarının inkişaf etdirilməsinin diqqət mərkəzində saxlanılması davam edəcək.

    Bununla yanaşı, 2027-ci ildə 2 milyard 42,6milyon manat proqnozlaşdırılan icmal büdcə kəsirinin 2030-cu ildə 54,1 milyon manat olacağı gözlənilir.

    Maliyyə Nazirliyi Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi Dövlət büdcəsinin kəsiri
