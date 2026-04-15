Дефицит бюджета Азербайджана снизится до 2% ВВП в 2030г

В Азербайджане дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 2,2% от ВВП в 2027 году и 2% - в 2030 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочной бюджетной рамке на 2027-2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

Верхний предел дефицита бюджета на 2027 год прогнозируется в размере 3 млрд 64 млн манатов, на последующие три года - 3 млрд 161 млн, 3 млрд 210,3 млн и 3 млрд 408 млн манатов соответственно.

Дефицит будет финансироваться за счет поступлений от приватизации, заимствований (внешних и внутренних) и остатка единого казначейского счета. Привлечение внешних займов от международных финансовых институтов для финансирования проектов в приоритетных сферах увеличит долю кредитных средств в источниках финансирования дефицита.

В связи с внедрением новой макрофискальной рамочной программы внутреннее и внешнее заимствование в долгосрочном периоде будет использоваться в рамках утвержденных лимитов в соответствии с поставленными целями. Для обеспечения данной цели и далее будет уделяться внимание развитию внутренних финансовых рынков посредством эмиссии государственных ценных бумаг и облигаций. Прогнозируется, что дефицит сводного бюджета снизится с 2 млрд 42,6 млн манатов в 2027 году до 54,1 млн манатов в 2030 году.