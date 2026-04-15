Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Дефицит бюджета Азербайджана снизится до 2% ВВП в 2030г

    Финансы
    • 15 апреля, 2026
    • 17:36
    В Азербайджане дефицит государственного бюджета прогнозируется на уровне 2,2% от ВВП в 2027 году и 2% - в 2030 году.

    Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочной бюджетной рамке на 2027-2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

    Верхний предел дефицита бюджета на 2027 год прогнозируется в размере 3 млрд 64 млн манатов, на последующие три года - 3 млрд 161 млн, 3 млрд 210,3 млн и 3 млрд 408 млн манатов соответственно.

    Дефицит будет финансироваться за счет поступлений от приватизации, заимствований (внешних и внутренних) и остатка единого казначейского счета. Привлечение внешних займов от международных финансовых институтов для финансирования проектов в приоритетных сферах увеличит долю кредитных средств в источниках финансирования дефицита.

    В связи с внедрением новой макрофискальной рамочной программы внутреннее и внешнее заимствование в долгосрочном периоде будет использоваться в рамках утвержденных лимитов в соответствии с поставленными целями. Для обеспечения данной цели и далее будет уделяться внимание развитию внутренних финансовых рынков посредством эмиссии государственных ценных бумаг и облигаций. Прогнозируется, что дефицит сводного бюджета снизится с 2 млрд 42,6 млн манатов в 2027 году до 54,1 млн манатов в 2030 году.

    Министерство финансов Азербайджана Среднесрочная бюджетная рамка
    Azərbaycan yaxın 5 ildə dövlət büdcəsinin kəsirinin ÜDM-ə nisbətini 2 %-ə endirəcək
    Azerbaijan budget deficit expected to fall to 2% of GDP by 2030

    Последние новости

    04:52

    Энергетика
    04:44

    Другие страны
    04:41

    В регионе
    04:34
    Фото

    Kультурная политика
    04:32

    Энергетика
    04:14

    Другие страны
    03:38

    Другие страны
    03:12

    Другие страны
    02:54

    Другие страны
    Лента новостей