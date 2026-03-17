    Azərbaycan ötən il xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın xalis maliyyə öhdəlikləri 398,9 milyon ABŞ dolları artıb. Halbuki, 2024-cü ildə xalis maliyyə öhdəlikləri 2 milyard 293,5 milyon ABŞ dolları azalmışdı.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    İllik artım ölkəyə cəlb olunmuş birbaşa investisiyaların 6 milyard 595,3 milyon ABŞ dolları artması (6,4 % az), cəlb olunmuş investisiyaların repatriasiyasının 6 milyard 671,5 milyon ABŞ dolları azalması (8,3 % az), neft bonusunun 450,4 milyon ABŞ dolları artması (1,6 % az), portfel investisiyalarının 28,1 milyon ABŞ dolları azalması (34,2 dəfə az), digər investisiyaların isə 52,8 milyon ABŞ dolları artması (1 il bundan əvvəl 1 milyard 563,9 milyon ABŞ dolları azalıb) hesabına təmin edilib.

    14:01

    "Yuventus" Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərir

    Region
    13:55

    Horovlu kəndinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:55

    Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb

    Maliyyə
    13:52

    "Oleq Bakinski" ilə birgə təqsirləndirilən Ukraynanın sabiq nazir müavini ilə bağlı qərar verilib

    Hadisə
    13:48

    Zelenski ABŞ-yə İran PUA-larına qarşı mübarizədə Ukraynanın köməyini təklif edib

    Digər ölkələr
    13:47

    Maksat Mamıtkanov Bişkek və Bakı arasında tərəfdaşlığın prioritetləri: energetika, logistika və hava əlaqəsi – MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    13:46

    Azərbaycanın nəqliyyat xidmətləri balansında ötən il 2 milyard dollara yaxın profisit yaranıb

    Maliyyə
    13:35

    Azərbaycanın turizm xidmətləri balansında ötən il 438 milyon dollarlıq profisit yaranıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti