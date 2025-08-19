Haqqımızda

Azərbaycan mikromaliyyəçilərinin I yarımildəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub

Azərbaycan mikromaliyyəçilərinin I yarımildəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Fuad İsayev "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" (AMFA) İctimai Birliyi və ona üzv təşkilatların rəhbərləri ilə görüşüb.
Maliyyə
19 avqust 2025 16:44
Azərbaycan mikromaliyyəçilərinin I yarımildəki fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub

Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Fuad İsayev "Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası" (AMFA) İctimai Birliyi və ona üzv təşkilatların rəhbərləri ilə görüşüb.

"Report" AMB-yə istinadən xəbər verir ki, görüşdə bu ilin I yarısında bank olmayan kredit təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticələri, bu sahədə əldə olunmuş nailiyyətlər və inkişaf perspektivləri geniş müzakirə olunub.

Alternativ maliyyələşdirmə mənbələrinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində AMB-nin yeni maliyyə alətlərindən istifadə və dövlət fondları ilə əməkdaşlıq perspektivləri, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət potensialları və real sektorun maliyyələşdirilməsinin zəruriliyi, institusional potensialın gücləndirilməsi ətrafında müzakirələr aparılıb, təkliflər dinlənilib, həmçinin növbəti dövrdə birgə görüləcək işlər müəyyən edilib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoОбсуждены результаты деятельности азербайджанских микрофинансистов в I полугодии

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi