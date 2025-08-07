Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,9844 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,03 % azalaraq 2,1250 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9844
|
100 Rusiya rublu
|
2,1250
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1079
|
1 Belarus rublu
|
0,5774
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0144
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1229
|
1 Çexiya kronu
|
0,0808
|
1 Çin yuanı
|
0,2368
|
1 Danimarka kronu
|
0,2659
|
1 Gürcü larisi
|
0,6298
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2166
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2728
|
10 000 İran rialı
|
0,0294
|
1 İsveç kronu
|
0,1771
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1119
|
1 İsrail şekeli
|
0,4950
|
1 Kanada dolları
|
1,2381
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5661
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3163
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,4985
|
1 Moldova leyi
|
0,1006
|
1 Norveç kronu
|
0,1673
|
100 Özbək somu
|
0,0136
|
100 Pakistan rupisi
|
0,5990
|
1 Polşa zlotası
|
0,4644
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3910
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3241
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3183
|
Türk lirəsi
|
0,0418
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1540
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0114
|
Qızıl
|
5742,6000
|
Gümüş
|
64,6961
|
Platin
|
2266,6185
|
Palladium
|
1956,8870