Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Maliyyə
7 avqust 2025 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.08.2025)

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % artaraq 1,9844 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,03 % azalaraq 2,1250 manat təşkil edib.

Valyuta

Məzənnə

1 ABŞ dolları

1,7000

1 Avro

1,9844

100 Rusiya rublu

2,1250

1 Avstraliya dolları

1,1079

1 Belarus rublu

0,5774

1 Bolqarıstan levi

1,0144

1 BƏƏ dirhəmi

0,4628

100 Cənubi Korea vonu

0,1229

1 Çexiya kronu

0,0808

1 Çin yuanı

0,2368

1 Danimarka kronu

0,2659

1 Gürcü larisi

0,6298

1 Honq Konq dolları

0,2166

1 Hindistan rupisi

0,0194

1 İngilis funt sterlinqi

2,2728

10 000 İran rialı

0,0294

1 İsveç kronu

0,1771

1 İsveçrə frankı

2,1119

1 İsrail şekeli

0,4950

1 Kanada dolları

1,2381

1 Küveyt dinarı

5,5661

100 Qazaxıstan təngəsi

0,3163

1 Qətər rialı

0,4664

1 Qırğız somu

0,0195

100 Macarıstan forinti

0,4985

1 Moldova leyi

0,1006

1 Norveç kronu

0,1673

100 Özbək somu

0,0136

100 Pakistan rupisi

0,5990

1 Polşa zlotası

0,4644

1 Rumıniya leyi

0,3910

1 Serbiya dinarı

0,0169

1 Sinqapur dolları

1,3241

1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

0,4530

1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

2,3183

Türk lirəsi

0,0418

Türkmənistan manatı

0,4857

Ukrayna Qrivnası

0,0410

Yapon yeni

1,1540

Yeni Zelandiya dolları

1,0114

Qızıl

5742,6000

Gümüş

64,6961

Platin

2266,6185

Palladium

1956,8870
