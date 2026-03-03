Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Fizza Pay"in vəzifəli şəxsini cərimələyib
Maliyyə
- 03 mart, 2026
- 14:40
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Fizza Pay" MMC ödəniş təşkilatının vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, şirkət prudensial hesabatları yanlış təqdim edib. Odur ki, "Fizza Pay"in vəzifəli şəxsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 439-2.4-cü maddəsinə əsasən 1 000 manat cərimələnib.
