    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Fizza Pay"in vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Maliyyə
    • 03 mart, 2026
    • 14:40
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Fizza Payin vəzifəli şəxsini cərimələyib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Fizza Pay" MMC ödəniş təşkilatının vəzifəli şəxsini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkət prudensial hesabatları yanlış təqdim edib. Odur ki, "Fizza Pay"in vəzifəli şəxsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 439-2.4-cü maddəsinə əsasən 1 000 manat cərimələnib.

