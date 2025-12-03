Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib
Maliyyə
- 03 dekabr, 2025
- 11:13
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "İnternational" ASC və "M Bulak" MMC bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) vəzifəli şəxslərini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları aşkarlanıb. Nəticədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən "İnternational"ın vəzifəli şəxsi 10 min manat, 598.1.2-ci maddəsinə əsasənisə "M Bulak"ın vəzifəli şəxsi 2 min manat cərimələnib.
