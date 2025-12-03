İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Maliyyə
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:13
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 BOKT-un vəzifəli şəxslərini cərimələyib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "İnternational" ASC və "M Bulak" MMC bank olmayan kredit təşkilatlarının (BOKT) vəzifəli şəxslərini inzibati məsuliyyətə cəlb edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, aparılan cari nəzarət prosesləri çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması halları aşkarlanıb. Nəticədə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən "İnternational"ın vəzifəli şəxsi 10 min manat, 598.1.2-ci maddəsinə əsasənisə "M Bulak"ın vəzifəli şəxsi 2 min manat cərimələnib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı International “M Bulak”

    Son xəbərlər

    11:46

    Əli Əlizadə: Azərbaycan İƏT çərçivəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə sadiqdir

    Xarici siyasət
    11:45

    Azərbaycan millisinin üzvü beynəlxalq turnirdə fərqlənib

    Digər
    11:44

    Aİ Rusiya qazının idxalından imtina qaydalarını tədricən razılaşdırıb

    Digər ölkələr
    11:42

    Nazirlik rəsmisi: 3D formatlı topoqrafik xəritələr rəqəmsal şəkildə güc strukturlarına təqdim olunur

    Daxili siyasət
    11:40

    Naxçıvanda narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    11:35

    Azərbaycanda bu ilin 11 ayında 32 mindən çox şəxsə pensiya təyin edilib

    Sosial müdafiə
    11:32

    Federasiya rəhbəri: Azərbaycan xilasedicilərinin hazırlıq səviyyəsi sürətlə artır

    Xarici siyasət
    11:31

    Azərbaycanda "Samsung Internet"in bazar payı 40 % azalıb

    İKT
    11:31

    Gülşən Rzayeva: "Gələn il WUF13-ə görə Azərbaycana 25 mindən çox iştirakçının gələcəyi gözlənilir"

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti