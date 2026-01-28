İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan ətraf mühitin mühafizəsi xərclərini 3 % artırıb

    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 16:07
    Azərbaycan ətraf mühitin mühafizəsi xərclərini 3 % artırıb

    2025-i ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən ətraf mühitin mühafizəsinə 374,2 milyon manat xərclənib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 12,3 milyon manat və yaxud 3,4 % çoxdur.

    Hesabat dövründə ətraf mühitin mühafizəsi xərcləri faktiki xərclərin 1 %-ni təşkil edib.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət büdcəsi

