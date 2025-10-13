İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Maliyyə
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:27
    Azərbaycan Beynəlxalq Bankı maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC (ABB) bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 261,323 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,2 % çoxdur.

    9 ay ərzində ABB-nin gəlirləri 1 132,099 milyon manat (illik müqayisədə 26,3% çox), xərcləri 723,302 milyon manat (39,6 % çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 93,756 milyon manat (5,8 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 53,717 milyon manat (1 % az) təşkil edib.

    Bu il oktyabrın 1-nə ABB-nin aktivləri 13 milyard 324,522 milyon manat olub ki, bu da illik müqayisədə 0,8 % azdır. Bunun 6 milyard 238,977 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 11 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə ABB-nin öhdəlikləri 2,9 % azalaraq 11 milyard 213,525 milyon manat, o cümlədən depozit portfeli 10,7 % azalaraq 8 milyard 627,047 milyon manat, balans kapitalı isə 11,9 % artaraq 2 milyard 110,997 milyon manat olub.

    Xatırladaq ki, ABB 1992-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 1 milyard 281,271 milyon manatdır. Bankın səhmlərinin 88,54 %-i Maliyyə Nazirliyinə, 3,64 %-i İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinə, 0,22 %-i "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatına (BOKT), 7,6 %-i isə fiziki və hüquqi şəxslərə məxsusdur.

