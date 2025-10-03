İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    • 03 oktyabr, 2025
    • 17:48
    Bu ilin I yarısında Azərbaycan bankları 56,6 milyon manat qeyri-işlək krediti silib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.

    Sənədə əsasən, silinmələrin 61,1 %-i (34,6 milyon manatı) istehlak kreditləri üzrə, 38,9 %-i (22 milyon manat) isə biznes kreditləri üzrə olub.

