Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silib
Maliyyə
- 03 oktyabr, 2025
- 17:48
Bu ilin I yarısında Azərbaycan bankları 56,6 milyon manat qeyri-işlək krediti silib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankının yarım illik "Maliyyə Sabitliyi hesabatı"nda bildirilir.
Sənədə əsasən, silinmələrin 61,1 %-i (34,6 milyon manatı) istehlak kreditləri üzrə, 38,9 %-i (22 milyon manat) isə biznes kreditləri üzrə olub.
