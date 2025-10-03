Азербайджанские банки списали около 57 млн манатов неработающих кредитов в I полугодии
Финансы
- 03 октября, 2025
- 18:04
Азербайджанские банки списали 56,6 млн манатов неработающих кредитов в первом полугодии этого года.
Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.
Согласно документу, 61,1% списаний (34,6 млн манатов) пришлось на потребительские кредиты, а 38,9% (22 млн манатов) - на бизнес-кредиты.
