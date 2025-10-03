Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Азербайджанские банки списали около 57 млн манатов неработающих кредитов в I полугодии

    Финансы
    • 03 октября, 2025
    • 18:04
    Азербайджанские банки списали около 57 млн манатов неработающих кредитов в I полугодии

    Азербайджанские банки списали 56,6 млн манатов неработающих кредитов в первом полугодии этого года.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центробанка.

    Согласно документу, 61,1% списаний (34,6 млн манатов) пришлось на потребительские кредиты, а 38,9% (22 млн манатов) - на бизнес-кредиты.

    ЦБА кредиты списание
    Azərbaycan bankları I yarımildə 57 milyon manata yaxın qeyri-işlək krediti silib

    Последние новости

    18:05

    В Женеве во время пропалестинского протеста пострадали пять полицейских

    Другие страны
    18:04

    Азербайджанские банки списали около 57 млн манатов неработающих кредитов в I полугодии

    Финансы
    17:59

    В азербайджанских банках имеются неработающие кредиты на сумму около 800 млн манатов

    Финансы
    17:56

    Четверо граждан Азербайджана, включая военного, обвиняются в госизмене

    Происшествия
    17:51

    Определен бронзовый призер соревнований по футболу на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:45

    Эрдоган поздравил страны ОТГ с 16-ой годовщиной подписания Нахчыванского соглашения

    В регионе
    17:44

    Архиепископ Аджапахян приговорен к двум годам лишения свободы

    В регионе
    17:43

    Гендиректор: В ближайшие 6-7 лет банки могут направить более 2 млрд манатов на "зеленые проекты"

    Финансы
    17:40

    Резиденты промпарков Азербайджана сэкономили 525 млн манатов

    Промышленность
    Лента новостей