    Assosiasiya: 10 sektor kibertəhlükəsizlik baxımından kritik hesab olunur

    Maliyyə
    • 09 oktyabr, 2025
    • 15:50
    Azərbaycanda 10 sektor kibertəhlükəsizlik baxımından kritik hesab olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası" İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rauf Cabarov Bakıda keçirilən fintex forumunda ("Baku Fintech Forum 2025") bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bunlardan biri maliyyə sektorudur.

    "Kritik elan edilmiş sektorlar üçün kibertəhlükəsizlik xidməti almaq məcburidir. Banklar və digər maliyyə institutları öz kibertəhlükəsizliyini təmin etməkdə çətinlik çəkirlər. Amma bu fintexr üçün bəlkə də indi aktual deyil", - icraçı direktor əlavə edib.

    Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası Rauf Cabarov

