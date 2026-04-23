ARDNF I rübdə 22 ton qızıl satıb
Maliyyə
- 23 aprel, 2026
- 14:51
Bu ilin I rübündə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) 21,9 ton qızıl satıb və qızıl ehtiyatlarını 178,1 tona endirib.
"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu il yanvarın 1-nə ARDNF-in investisiya portfelində qızılın xüsusi çəkisi 35,6 % olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 9,8 faiz bəndi azdır.
22:11
Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib -YENİLƏDigər ölkələr
21:54
Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
21:37
TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıbXarici siyasət
21:36
Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2Fərdi
21:30
Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilibDigər ölkələr
21:09
Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlibDigər ölkələr
20:59
Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaqİnfrastruktur
20:50
Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblərXarici siyasət
20:42