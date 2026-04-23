ГНФАР в I квартале продал около 22 тонн золота
Финансы
- 23 апреля, 2026
- 15:01
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в I квартале 2026 года продал 21,9 тонн золота, сократив свои золотые резервы до 178,1 тонны.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд.
Согласно информации, на 1 января текущего года удельный вес золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составил 35,6%, что на 9,8 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
Последние новости
