    • 23 апреля, 2026
    • 15:01
    ГНФАР в I квартале продал около 22 тонн золота

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в I квартале 2026 года продал 21,9 тонн золота, сократив свои золотые резервы до 178,1 тонны.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд.

    Согласно информации, на 1 января текущего года удельный вес золота в инвестиционном портфеле ГНФАР составил 35,6%, что на 9,8 процентных пункта меньше, чем годом ранее.

    ARDNF I rübdə 22 ton qızıl satıb

