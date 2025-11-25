Aqrar Sığorta Fondu sığortaçı seçir
Maliyyə
- 25 noyabr, 2025
- 12:00
Aqrar Sığorta Fondu işçilərinin könüllü tibbi sığortalanması ilə bağlı açıq tender elan edib.
"Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 42 manatdır.
İddiaçılar təkliflərini dekabrın 12-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 8 noyabr prospekti, 175 ünvanına təqdim edə bilərlər.
Təkliflərə dekabrın 12-də, saat 17:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.
Satınalma çərçivəsində Fondun işçilərinin 44 nəfər (kişi 28 və qadın 16) olduğu və hər bir işçi üçün təqdim olunan sığorta məbləğinin 15 min manat müəyyən olunduğu nəzərə alınmalıdır.
Ötən il bu tenderin qalibi "Qala Sığorta" ASC olub. Şirkətə 16 min manat ödənilib.
