İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    AMB-nin sədri: "AZİR indeksi bu il uçot dərəcəsinə yaxın idarə olunur"

    Maliyyə
    • 19 noyabr, 2025
    • 12:56
    AMB-nin sədri: AZİR indeksi bu il uçot dərəcəsinə yaxın idarə olunur
    Taleh Kazımov

    Azərbaycanda pul siyasəti üzrə islahatlar çərçivəsində ölkədə ilk dəfə olaraq banklararası bir gecəlik təminatsız əqdlər üzrə faiz dərəcəsi - AZIR indeksi Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) faiz dəhlizinin parametrlərinə reaksiya verməyə başlayıb və davamlı olaraq uçot dərəcəsinə yaxın idarə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin sədri Taleh Kazımov Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında "2026-cı il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin I oxunuşda müzakirəsində bildirib.

    O xatırladıb ki, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (EBRD) milli valyutada AZIR indeksinə bağlı üzən faizli istiqrazların yerləşdirilməsinə başlayıb və 50 milyon manatlıq ilk buraxılışı açıq təklif üsulu ilə uğurla yerləşdirib: " Bu, Azərbaycanın maliyyə bazarı üçün böyük nailiyyət olmaqla yanaşı, AZIR indeksinin etibarlı istinad faizi olduğunu göstərir".

    "​2025-ci ilin ötən dövründə qlobal qeyri-müəyyənliklər şəraitində bank sektoru sabit fəaliyyətini davam etdirib. ​Bank sektorunda məcmu kapitalın adekvatlıq səviyyəsi 17,7 %, likvidliyin örtülməsi əmsalı 160 % olub. ​Sektorun kapital mənfəətliyi 18,7 % təşkil edib. ​Kapital adekvatlığı və likvidlik buferinin yüksək olması bank sektorunun risklərə qarşı dayanıqlığını təmin etməklə yanaşı, onun qərrarlı fəaliyyətini dəstəkləyir. ​Makroiqtisadi və maliyyə sabitliyi hədəflərinə xələl gətirmədən, bank sektorunun cari ilin 10 ayında kredit portfeli 7 % artaraq 29,4 milyard manata çatıb. Sektorda qeyri-işlək kreditlərin ümumi kredit portfelinə nisbəti 2,7 % təşkil edir. Bu da bank sektorunun kredit portfelinin keyfiyyətli olduğunu göstəricisidir. Kredit portfelinin strukturunda biznes kreditlərinin payı 5 % olaraq qalır", - deyə baş bankir əlavə edib.

    Taleh Kazımov Büdcə zərfi

    Son xəbərlər

    13:45

    Rövşən Rüstəmov: "TRIPP dəhlizi artan tələbatı qarşılamaq üçün genişləndirilə bilər"

    İnfrastruktur
    13:40

    Ərdoğan: Türkiyə hərbi təyyarəsinin qəza səbəbi hərtərəfli araşdırılır

    Region
    13:40

    KİV: Uitkoff və Zelenski arasında bu gün İstanbulda planlaşdırılan görüş baş tutmayacaq

    Digər ölkələr
    13:37

    İran "Talara" tankerini və ekipajın 21 üzvünü azad edib

    Region
    13:36

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    13:33

    AMB-nin sədri: "Strateji valyuta ehtiyatlarımız ölkəmizin maliyyə dayanıqlığını göstərir"

    Maliyyə
    13:30
    Video

    Moskvadakı məşhur hoteldə yanğına görə 400 nəfər təxliyə edilib

    Region
    13:29

    ADY sədri: "Bakı limanının genişləndirilməsi işləri qrafiki qabaqlayır"

    İnfrastruktur
    13:28

    Taleh Kazımov: "10 ayda iqtisadi artımın əsas mənbəyi qeyri-neft-qaz sektoru olub"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti