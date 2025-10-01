İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    AMB: EBRD-nin istiqraz emissiyası bazarda pul transmissiyasının daha yaxşı işləməsi deməkdir

    Maliyyə
    • 01 oktyabr, 2025
    • 11:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (EBRD) istiqraz emissiyasına bazarda pul transmissiyasının daha yaxşı işləməsi kimi baxır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AMB-nin baş direktoru Tərlan Rəsulov istiqrazların yerləşdirilməsi ilə bağlı "Açılış zəngi" tədbirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, investorlar üçün şəffaflığın artırılması və faiz dərəcələrinin daha yaxşı idarə edilməsi deməkdir: "Bütövlükdə AMB olaraq kapital bazarlarında genişmiqyaslı islahatlar davam edir. Bununla bağlı məsələlər 2030-cu il strategiyasında da öz əksini tapacaq. AMB üçün kapital bazarlarının inkişafı prioritet olaraq qalır. EBRD-nin istiqraz emissiyası təkcə maliyyə bazarlarına deyil, həm də Azərbaycan iqtisadiyyatına inamın göstəricisidir, bizim üçün təcrübədir, beynəlxalq standartlara uyğunluqdur".

