"AccessBank" və "Neurotime" süni intellekt sahəsində tədris təşəbbüsünə start veriblər
- 26 noyabr, 2025
- 17:02
"AccessBank" Azərbaycanda süni intellektin (AI) tətbiq sahələrinin dinamik genişlənməsini və müxtəlif sektorlar üzrə rəqəmsal transformasiyaya olan tələbatın sürətlə artmasını nəzərə alaraq, süni intellekt sahəsində ixtisaslaşmış Neurotime şirkəti ilə Anlaşma Memorandumunun imzalandığını elan edir. Bu əməkdaşlıq ölkədə AI ekosisteminin inkişafına dəstək vermək və bu sahədə peşəkar kadr hazırlığını gücləndirmək məqsədi daşıyır.
Memorandum çərçivəsində tərəflər süni intellekt üzrə müasir bilik və praktiki bacarıqların formalaşdırılması üçün birgə tədris proqramlarının hazırlanmasını və həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. Proqramların məqsədi əmək bazarında artan tələbatı qarşılamaq, gənclər və mütəxəssislər üçün AI yönümlü yeni imkanlar yaratmaq, həmçinin ölkənin rəqəmsal inkişaf strategiyasına töhfə verməkdir.
Əməkdaşlığa əsasən, "AccessBank" tərəfindən təyin olunmuş təlimçilər "AI ilə Dizayn" istiqaməti üzrə tədris prosesini aparacaq, bu sahədə generativ dizayn prinsipləri, AI-assisted kreativlik, vizual kontent yaradılmasında alqoritmik yanaşmalar kimi mövzulara fokuslanacaqlar. Neurotime mütəxəssisləri isə həm "Data Mühəndisliyi və Generative AI", həm də "Generative AI ilə Next-Gen Frontend" proqramlarını həyata keçirəcək. "Data Mühəndisliyi və Generative AI" moduluna "Python" və "Data Engineering" əsasları, SQL və NoSQL, konteynerləşdirmə, mesajlaşma sistemləri, izləmə və monitorinq, həmçinin generativ AI texnologiyalarının real biznes tətbiqləri daxildir. "Frontend + AI" kursu isə qabaqcıl frontend texnologiyaları və AI inteqrasiyası, interaktiv istifadəçi interfeyslərinin yaradılması və vizual AI modellərinin tətbiqi üzrə təcrübə təmin edəcək.
Təlim prosesi "AccessBank"ın Baş Ofisində əyani formatda təşkil olunacaq. İştirakçıların seçimi, qeydiyyatı və qiymətləndirilməsi isə Neurotime tərəfindən aparılacaq. Memorandum həmçinin "AccessBank" əməkdaşlarına təlim sessiyalarında ödənişsiz iştirak imkanı yaradır ki, bu da Bankın öz daxili insan kapitalının inkişafına verdiyi dəyərin bariz göstəricisidir.
"Biz hesab edirik ki, bu tədris təşəbbüsü yalnız İT sahəsində deyil, biznesin digər istiqamətlərində də real tətbiq imkanları yaradacaq. Süni intellekt müxtəlif biznes proseslərinin məhsuldarlığını artırmağa, analitikanı gücləndirməyə və əməliyyat qərarlarını daha dəqiq etməyə imkan verir. Yerli mütəxəssislərin "AccessBank" komandası ilə birlikdə çalışaraq AI həllərinin bank və biznes mühitinə tətbiq imkanlarını öyrənməsi dəyərli nəticələr verəcək", - deyə "AccessBank" İdarə Heyətinin sədri Davit Tsiklauri deyib.
"Biz inanırıq ki, "AccessBank" ilə qurduğumuz bu əməkdaşlıq insan kapitalına yönəlmiş ən güclü və dəyərli investisiyadır. Süni intellekt artıq dünyanın bir çox ölkəsində gündəlik iş proseslərinin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Məqsədimiz Azərbaycanda bizneslərin fəaliyyətinə dəstək olmaq, onların rəqəmsal transformasiya prosesini sürətləndirməkdir. Bu Memorandum isə həm iştirakçılar, həm də "AccessBank" əməkdaşları üçün yeni texnoloji bacarıqlar qazanmaq, süni intellektin praktiki tətbiqlərini öyrənmək və peşəkar inkişafı gücləndirmək üçün əla imkandır", - deyə "Neurotime" şirkətinin direktoru Vüqar Cavadov bildirib.
"AccessBank" və "Neurotime" arasında imzalanan bu Memorandum ölkədə süni intellekt sahəsinin inkişafına, rəqəmsal bacarıqların artırılmasına və innovativ düşüncə tərzinin təşviqinə mühüm töhfə verəcək.
"Neurotime" Azərbaycanın süni intellekt sahəsində öncül şirkətlərindən biri olaraq, 2021-ci ilin noyabr ayında fəaliyyətə başlamışdır. Şirkət özünün AI əsaslı məhsulları ilə, xüsusən "Marketinq Workflow"ları və digər innovativ həllərlə tanınır, müəssisələrə iş proseslərini optimallaşdırmaq, qərar qəbuletmə prosesini sürətləndirmək və rəqəmsal transformasiyanı dəstəkləmək imkanı verir. "Neurotime" ölkədə süni intellekt texnologiyalarının inkişafına töhfə verməklə yanaşı, innovativ düşüncə tərzinin təşviqinə də xüsusi önəm verir.
