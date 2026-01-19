ABB-nin ipoteka krediti ilə "Gəncə Park City"-də mənzil sahibi olun!
- 19 yanvar, 2026
- 14:11
ABB Gəncə şəhərində sərfəli ipoteka şərtləri ilə mənzil sahibi olmaq istəyənlər üçün də gözəl fürsət yaradıb. Bank "Gəncə Park City" ilə tərəfdaşlıq əsasında bu şəhərdə ipoteka layihəsinə start verib.
"Gəncə Park City"-də mənzil almaq arzusunda olan müştərilər ABB-nin ipoteka krediti ilə istəklərini reallaşdıra bilərlər. Bu, ABB-nin regionda həyata keçirdiyi ilk mənzil krediti layihəsidir. Belə bir imkan rəsmi gəlirə malik hər kəs üçündür.
İpoteka kreditinin şərtləri:
Məbləğ: 300 000 manatadək
Müddət: 20 ilədək
İlkin ödəniş: 20%
İllik faiz dərəcəsi: 11%
22 hektarlıq ərazini əhatə edən "Gəncə Park City" layihəsi fərqli yaşayış komplekslərini, uşaq bağçası, məktəb, otel, biznes, kommersiya, fitnes mərkəzlərini, kafe ve restoranları özündə birləşdirir.
Yaşayış kompleksi müasir dünyada məşhur olan "Şəhər içində şəhər" konsepti əsasında tikilir. Hazırda layihənin birinci mərhələsinin inşaat işləri gedir. Bu mərhələdə 9 ədəd 13, 14, 16 mərtəbəli binalardan ibarət 750 mənzil tikiləcək.
ABB-nin sərfəli ipoteka krediti şərtləri ilə buradan tanış ola və kredit üçün onlayn müraciət edə bilərsiniz.
ABB-nin müasir, faydalı və universal məhsul və xidmətləri barədə ətraflı məlumatı Bankın filial və şöbələrindən, rəsmi internet səhifəsi https://abb-bank.az/, 937 nömrəli Məlumat Mərkəzi və rəsmi sosial şəbəkə səhifələrindən əldə etmək mümkündür.