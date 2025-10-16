İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    "Xilasedici" klubu xorvatiyalı voleybolçu transfer edib

    Komanda
    • 16 oktyabr, 2025
    • 10:03
    Azərbaycanın Yüksək Liqa təmsilçisi "Xilasedici" klubu xorvatiyalı voleybolçu transfer edib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Bakı təmsilçisi İvan Mihaljla anlaşıb. 34 yaşlı xorvatiyalı blokçu ilə müqavilənin müddəti 2025/2026 mövsümünü əhatə edəcək.

    "Xilasedici" voleybol klubu İvan Mihalj Azərbaycan Yüksək Liqası

