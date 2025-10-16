"Xilasedici" klubu xorvatiyalı voleybolçu transfer edib
Azərbaycanın Yüksək Liqa təmsilçisi "Xilasedici" klubu xorvatiyalı voleybolçu transfer edib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bakı təmsilçisi İvan Mihaljla anlaşıb. 34 yaşlı xorvatiyalı blokçu ilə müqavilənin müddəti 2025/2026 mövsümünü əhatə edəcək.
