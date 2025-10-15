"Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib
Komanda
- 15 oktyabr, 2025
- 12:29
Azərbaycanın Yüksək Liqa təmsilçisi "Xilasedici" komandası heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Libero mövqeyində çıxış edən Nikita Naqayetslə 2025/2026 mövsümünü əhatə edən müqavilə imzalanıb.
Son xəbərlər
12:37
"Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdiribFutbol
12:37
Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənibSağlamlıq
12:36
"Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilibEnergetika
12:35
Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"Fərdi
12:34
AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən üç futbolçu cəzalanıbFutbol
12:29
"Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndiribKomanda
12:29
Kərkicahana köçlə bağlı işlər aparılırDaxili siyasət
12:25
Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblarFutbol
12:15
Foto