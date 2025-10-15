İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    • 15 oktyabr, 2025
    • 12:29
    Xilasedici heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib

    Azərbaycanın Yüksək Liqa təmsilçisi "Xilasedici" komandası heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Libero mövqeyində çıxış edən Nikita Naqayetslə 2025/2026 mövsümünü əhatə edən müqavilə imzalanıb.

    "Xilasedici" voleybol klubu Nikita Naqayets Azərbaycan Yüksək Liqası

    Son xəbərlər

    12:37

    "Kəpəz" daha bir futbolçunun keçidini rəsmləşdirib

    Futbol
    12:37

    Murad Mirzəyev: TƏBİB tabeli xəstəxanalarda radioloji xidmətlərlə bağlı hədəfin 70 %-i yenilənib

    Sağlamlıq
    12:36

    "Azərişıq": Qarabağda bütün yaşayış evləri 100 % elektrik enerjisi ilə təmin edilib

    Energetika
    12:35

    Mahir Məmmədov: "Şəhriyar Məmmədyarov son partiyada bir dəqiqəlik konsentrasiyanı itirdi"

    Fərdi
    12:34

    AFFA Yüksək Qızlar Liqasında çıxış edən üç futbolçu cəzalanıb

    Futbol
    12:29

    "Xilasedici" heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib

    Komanda
    12:29

    Kərkicahana köçlə bağlı işlər aparılır

    Daxili siyasət
    12:25

    Azərbaycan klubunun futbolçusu və baş məşqçisi 4 oyunluq cəzalandırılıblar

    Futbol
    12:15
    Foto

    Gürcüstandakı azərbaycandilli məktəblərə yeni dərsliklər göndərilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti