Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan matç keçiriləcək
30 oktyabr, 2025
09:17
Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan matç keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, "Gənclər" komandası "Xilasedici" ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 16:00-da start götürəcək.
