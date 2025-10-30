İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan matç keçiriləcək

    Komanda
    • 30 oktyabr, 2025
    • 09:17
    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan matç keçiriləcək

    Bu gün kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan matç keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, "Gənclər" komandası "Xilasedici" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalında, saat 16:00-da start götürəcək.

