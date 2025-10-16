"Sumqayıt" "Sabah"ın sabiq basketbolçusunu transfer edib
Komanda
- 16 oktyabr, 2025
- 12:29
"Sumqayıt" "Sabah"ın sabiq basketbolçusu Fuad Niftəliyevi transfer edib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
45 yaşlı oyun qurucusu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, Fuad Niftəliyev "Sabah"ın heyətində 2 dəfə Azərbaycan çempionu olub. O, mövsümün ilk iki oyununda "Naxçıvan" klubunun heyətində meydana çıxıb.
