    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:46
    Sumqayıt amerikalı basketbolçu transfer edib

    "Sumqayıt" növbəti transferini həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi amerikalı basketbolçu Elayca Hatçins-Everetti heyətinə qatıb.

    23 yaşlı oyuçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    211 sm boya malik basketbolçu mərkəz mövqeyində oynayır. 2021-ci ildə ABŞ-nin "Ostin Pi Qaverners" klubunda karyerasına başlayan Elayca 2 il sonra "Seton Holl Payrets" komandasına keçib. O, ötən mövsüm "Ceyms Meddison Dyuks" kollektivinin üzvü olub. Hatçins-Everett ötən mövsüm hər oyuna orta hesabla 11,4 xal və 5,9 ribaundla yadda qalıb.

