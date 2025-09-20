"Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib
Komanda
- 20 sentyabr, 2025
- 11:46
"Sumqayıt" növbəti transferini həyata keçirib.
"Report" xəbər verir ki, "gənclik şəhəri" təmsilçisi amerikalı basketbolçu Elayca Hatçins-Everetti heyətinə qatıb.
23 yaşlı oyuçu ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
211 sm boya malik basketbolçu mərkəz mövqeyində oynayır. 2021-ci ildə ABŞ-nin "Ostin Pi Qaverners" klubunda karyerasına başlayan Elayca 2 il sonra "Seton Holl Payrets" komandasına keçib. O, ötən mövsüm "Ceyms Meddison Dyuks" kollektivinin üzvü olub. Hatçins-Everett ötən mövsüm hər oyuna orta hesabla 11,4 xal və 5,9 ribaundla yadda qalıb.
