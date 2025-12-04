İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    04 dekabr, 2025
    • 11:24
    Sumqayıt amerikalı basketbolçu transfer edib

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    24 yaşlı Jaaqo Aban Kalakonla mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, 196 sm boya malik forvard indiyə qədər ölkəsində "Olney CC", "Triton College", "Vestern Illinois", Finlandiyanın "Oulu" və "Aanekosken Huima" komandalarında çıxış edib.

    Jaaqo Aban Kalakon "Sumqayıt" basketbol klubu transfer

