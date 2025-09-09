"Sərhədçi" heyətini yerli basketbolçu ilə gücləndirib
Komanda
- 09 sentyabr, 2025
- 16:16
"Sərhədçi" heyətini yerli basketbolçu ilə gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Klub Uğur Əmrahlı ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, U.Əmrahlı Azərbaycanın U-16 millisinin üzvüdür.
