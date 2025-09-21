"Şəki" klubu cari mövsüm üçün 7-ci legionerini transfer edib
Komanda
- 21 sentyabr, 2025
- 11:12
"Şəki" basketbol klubu cari mövsüm üçün 7-ci legionerini transfer edib.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bölgə təmsilçisi Amerikalı Kenard Riçardsonla anlaşıb. Bu, 23 yaşlı basketbolçunun ilk legioner karyerası olacaq. 1.95 metr boya malik idmançı qard mövqeyində çıxış edir.
Son xəbərlər
12:18
"Formula 2" pilotu: "Bakıdakı yarış mənim üçün mükəmməl keçdi"Digər
12:17
İsrail Qəzzada HƏMAS snayperlərini zərərsizləşdiribDigər ölkələr
12:04
Foto
"Formula 2": ABŞ pilotu Bakıda qalib olub - YENİLƏNİBFormula 1
11:55
Foto
III MDB Oyunlarının könüllüləri üçün təlimlər davam edirFərdi
11:45
ABŞ-də toyda atışma nəticəsində bir nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:44
Rubio Vaşinqton sammitinin önəmindən bəhs edibRegion
11:41
Hakim vəzifəsinə namizədlər üçün test imtahanı keçirilirElm və təhsil
11:15
İlham Əliyev Malta Prezidentini təbrik edibXarici siyasət
11:14