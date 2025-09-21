İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    "Şəki" klubu cari mövsüm üçün 7-ci legionerini transfer edib

    Komanda
    • 21 sentyabr, 2025
    • 11:12
    Şəki klubu cari mövsüm üçün 7-ci legionerini transfer edib

    "Şəki" basketbol klubu cari mövsüm üçün 7-ci legionerini transfer edib.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Bölgə təmsilçisi Amerikalı Kenard Riçardsonla anlaşıb. Bu, 23 yaşlı basketbolçunun ilk legioner karyerası olacaq. 1.95 metr boya malik idmançı qard mövqeyində çıxış edir.

    basketbol "Şəki" basketbol klubu Azərbaycan Basketbol Liqası

    Son xəbərlər

    12:18

    "Formula 2" pilotu: "Bakıdakı yarış mənim üçün mükəmməl keçdi"

    Digər
    12:17

    İsrail Qəzzada HƏMAS snayperlərini zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    12:04
    Foto

    "Formula 2": ABŞ pilotu Bakıda qalib olub - YENİLƏNİB

    Formula 1
    11:55
    Foto

    III MDB Oyunlarının könüllüləri üçün təlimlər davam edir

    Fərdi
    11:45

    ABŞ-də toyda atışma nəticəsində bir nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    11:44

    Rubio Vaşinqton sammitinin önəmindən bəhs edib

    Region
    11:41

    Hakim vəzifəsinə namizədlər üçün test imtahanı keçirilir

    Elm və təhsil
    11:15

    İlham Əliyev Malta Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:14

    Gürcüstan Prezidenti ABŞ-yə səfər edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti