İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Şəki" ABŞ-dən olan basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    • 16 yanvar, 2026
    • 13:32
    Şəki ABŞ-dən olan basketbolçusu ilə vidalaşıb

    "Şəki" ABŞ-dən olan basketbolçusu Samir Styuartla yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Komandanın kapitanı ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Bildirilib ki, ayrılığa səbəb oyunçunun Azərbaycan Basketbol Liqasının III dövrəsində baş tutmuş NTD ilə matçında ciddi zədə almasıdır.

    Basketbolçu zədəsinin müalicəsinə vətəni ABŞ-də davam edəcək.

    Samir Styuart Şəki basketbol klubu vidalaşma yollarını ayırıb zədə Azərbaycan Basketbol Liqası

    Son xəbərlər

    14:17

    Azərbaycanlı stolüstü tennisçi Çində təlim-məşq toplanışı keçəcək

    Fərdi
    14:17
    Foto

    Akademik Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxananın Terapiya şöbəsi əsaslı şəkildə yenidən qurulub

    Sağlamlıq
    13:52

    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 5 kq marixuana aşkarlanıb

    Hadisə
    13:49

    Ülviyyə Seyidməmmədova: "ADUA sahəsi Xəzər suitisinin miqrasiya və qidalanma zonasına daxildir"

    Energetika
    13:47

    "Qarabağ" yoxlama oyununda Xorvatiya klubunu məğlub edib

    Futbol
    13:36
    Foto

    Qırğız parlamentinin sədri TÜRKPA Baş katibini qəbul edib

    Xarici siyasət
    13:36

    BP "Əşrəfi–Dan Ulduzu–Aypara" sahəsi üzrə ətraf mühitin ilkin vəziyyətini müəyyən edib

    Energetika
    13:32

    "Şəki" ABŞ-dən olan basketbolçusu ilə vidalaşıb

    Komanda
    13:27
    Foto

    Azərbaycan WUF13-ün keçirilməsi ilə bağlı logistika sazişi imzalayıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti