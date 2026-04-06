"Sabah" ikinci yoldaşlıq matçında "Astana"ya qalib gəlib
Komanda
- 06 aprel, 2026
- 16:43
"Sabah" basketbol klubu Qazaxıstanın "Astana" komandası ilə ikinci yoldaşlıq matçında qələbə qazanıb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı İdman Sarayında baş tutan görüş meydan sahiblərinin 94:83 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, komandalar arasında aprelin 4-də keçirilən ilk matçda Qazaxıstan komandası 110:102 hesablı qələbə qazanmışdı.
