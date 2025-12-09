"Sabah" Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq
Komanda
- 09 dekabr, 2025
- 09:31
"Sabah" basketbol komandası Çempionlar Liqasında bu gün növbəti oyununa çıxacaq.
"Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Çexiyanın "Nimburk" klubu ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Sabah" B qrupunda 4 xalla sonuncu - dördüncü pillədə qərarlaşıb. Çexiya təmsilçisi 5 xalla üçüncüdür. Fransanın "Elan Şalon" kollektivi 8 xalla liderdir. Almaniyanın "Alba" (Berlin) komandası isə 7 xalla ikinci sıradadır.
