    • 09 dekabr, 2025
    • 09:31
    Sabah Çempionlar Liqasında növbəti oyununa bu gün çıxacaq

    "Sabah" basketbol komandası Çempionlar Liqasında bu gün növbəti oyununa çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Çexiyanın "Nimburk" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma saat 20:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Sabah" B qrupunda 4 xalla sonuncu - dördüncü pillədə qərarlaşıb. Çexiya təmsilçisi 5 xalla üçüncüdür. Fransanın "Elan Şalon" kollektivi 8 xalla liderdir. Almaniyanın "Alba" (Berlin) komandası isə 7 xalla ikinci sıradadır.

    Sabah basketbol klubu Çempionlar Liqası "Nimburk" Rimas Kurtinaytis

