İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək

    Komanda
    • 23 sentyabr, 2025
    • 14:24
    Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək

    Kişilərdən ibarət "Murov Az Terminal" komandası heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, paytaxt təmsilçisi Leontyev Dmitriylə anlaşıb.

    Hücumçu 2025/2026 mövsümü ərzində "Murov Az Terminal"ın uğurları üçün çalışacaq.

    Azərbaycan Voleybol Federasiyası Voleybol "Murov Az Terminal"

    Son xəbərlər

    14:43

    ABŞ səfiri: İrəvan və Bakı sülh sazişini imzalamalı və ratifikasiya etməlidir

    Region
    14:40

    FHN: Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər davam edəcək

    Hadisə
    14:38

    Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"

    Turizm
    14:31

    Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    14:29

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    14:28

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:27
    Foto

    "OBA" "Sənin ideyan dəstəklənir" adı altında startap layihəsinə başlayır

    Biznes
    14:25

    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidir

    Daxili siyasət
    14:24

    Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti