Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək
Komanda
- 23 sentyabr, 2025
- 14:24
Kişilərdən ibarət "Murov Az Terminal" komandası heyətini rusiyalı voleybolçu ilə gücləndirib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, paytaxt təmsilçisi Leontyev Dmitriylə anlaşıb.
Hücumçu 2025/2026 mövsümü ərzində "Murov Az Terminal"ın uğurları üçün çalışacaq.
