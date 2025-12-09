Rimas Kurtinaytis: "Razıyam ki, "Sabah"ın Çempionlar Liqasındakı ilk qələbəsi gecikdi"

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Komanda
    • 09 dekabr, 2025
    • 22:47
    Rimas Kurtinaytis: Razıyam ki, Sabahın Çempionlar Liqasındakı ilk qələbəsi gecikdi

    "Sabah"ın Çempionlar Liqasındakı ilk qələbəsi gecikdi.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Sabah"ın baş məşqçisi Rimas Kurtinaytis "Nimburk"a (Çexiya) qarşı FIBA Çempionlar Liqasının oyunundan sonra mətbuat konfransında deyib.

    Mütəxəssis qələbə qazandıqları qarşılaşmanı şərh edib:

    "Azərbaycan klubu FIBA Çempionlar Liqası kimi nüfuzlu turnirdə ilk dəfə idi ki, qələbə qazandı. Biz əvvəlki oyunlarda da qələbəyə çox yaxın idik. Sadəcə komandamızda müəyyən problemlər müşahidə olunurdu. Castin Tillman zədəli idi, Cerri Bleyks isə sonradan qoşuldu. Razıyam ki, qələbə bir qədər gecikdi. Qələbə qazana bildiyimiz üçün çox şadam. Bu uğur münasibəti ilə komandamızı, bütün basketbolsevərləri təbrik edirəm. Növbəti matçda da qalib gəlməyə çalışacağıq. Artıq bundan sonra növbəti mərhələ üçün lazım olan digər detallara diqqət edəcəyik".

    Paytaxt təmsilçisinin basketbolçusu Castin Tillman isə tarixi qələbədə hər kəsin pay sahibi olduğunu söyləyib:

    "Kənardan göründüyü kimi komandada olan hamı texniki cəhətdən maksimum əlindən gələni etdi. Ona görə də bu görüşdə qələbə qazandıq. Oyunumuz da onu göstərdi ki, qələbə qazanmağa layiq idik".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Nimburk" görüşü "bayquşlar"ın 105:87 hesablı qələbəsi ilə bitib.

