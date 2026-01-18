İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rimas Kurtinaitis: "Yerli basketbolçular legionerlərdən geri qalmadılar"

    Komanda
    • 18 yanvar, 2026
    • 17:47
    Rimas Kurtinaitis: Yerli basketbolçular legionerlərdən geri qalmadılar

    "Sabah" klubunun baş məşqçisi Rimas Kurtinaitis yerli basketbolçulardan razıdır.

    "Report" xəbər verir ki, mütəxəssis bu barədə klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, Azərbaycan Basketbol Liqasının XIII turunda "Şəki" üzərində qazanılan qələbədən sonra fikirlərini bölüşüb:

    "Bəlkə hesab arasındakı fərqə görə oyunçular bəzi epizodlarda daha rahat oynayırdı. Bu isə bəzən səhvlərə səbəb olur. Artıq ikinci oyundur son periodda 5 yerli basketbolçu ilə çıxış edirik. Bu dəfə daha çox şans qazandılar və deyərdim ki, oyun baxımından legionerlərdən geri qalmadılar. Hazırlıqlarımız plana uyğun davam edir".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Şəki" matçı Bakı klubunun 112:65 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib.

    Rimas Kurtinaytis "Sabah" klubu "Şəki" klubu Azərbaycan Basketbol Liqası

    Son xəbərlər

    18:05

    "Tottenhem" baş məşqçini vəzifəsindən azad edə bilər

    Futbol
    17:53

    Pakistanın Baş naziri Qəzza Sülh Şurasına qoşulmağa dəvət olunub

    Digər ölkələr
    17:49

    İspaniyadakı kokain əməliyyatından sonra Türkiyə də hərəkətə keçib

    Region
    17:47

    Rimas Kurtinaitis: "Yerli basketbolçular legionerlərdən geri qalmadılar"

    Komanda
    17:45

    Portuqaliyada prezident seçkilərində seçici fəallığı 21 faizi ötüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    17:44

    KİV: Makron ABŞ-yə qarşı Aİ-nin iqtisadi məcburetmə vasitəsini tətbiq etməyə çağırır

    Digər ölkələr
    17:36
    Video

    İstanbulda 2 milyon 760 min narkotik həb aşkarlanıb

    Region
    17:33

    "Qarabağ"ın rəqibi baş məşqçisi ilə əməkdaşlığa xitam verib

    Futbol
    17:29

    Bild: ABŞ-nin yeni tarifləri Almaniyaya ildə 15 milyard avro ziyan vura bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti