Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir oyun keçirilib
Komanda
- 23 oktyabr, 2025
- 18:02
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının II turunda daha bir matç keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalında baş tutan oyunda "Turan" komandası "Gənclər"lə üz-üzə gəlib.
Görüş birincilərin 3:0 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Gəncə" "Murov Az Terminal" kollektivinə eyni hesabla qalib gəlib.
