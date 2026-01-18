İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun proqramı bəlli olub

    Komanda
    • 18 yanvar, 2026
    • 20:05
    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun proqramı bəlli olub

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun proqramı bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirilib.

    Tura yanvarın 21-də start veriləcək.

    Yüksək Liqa

    Kişilər

    X tur

    21 yanvar

    16:00. "Ordu" - "Gənclər"

    18:00. "Murov Az Terminal" – "Xilasedici"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    22 yanvar

    17:00. "Neftçi" - "Azərreyl"

    Fövqaladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    Qadınlar

    22 yanvar

    16:00. "Azərreyl" - "Gəncə"

    18:00. "Abşeron" – "DH Volley"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    23 yanvar

    17:00. "Murov Az Terminal" - "Gənclər"

    "Murov Az Terminal"ın idman zalı

    17:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - UNEC

    "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalı

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası "DH Volley" "Murov Az Terminal" "Milli aviasiya akademiyası"

    Son xəbərlər

    20:37
    Foto

    Sabirabadda uçan körpü yenidən tikiləcək

    İnfrastruktur
    20:31

    NTD-nin baş məşqçisi: "Sona qədər mübarizə apardıq"

    Komanda
    20:31

    Suriya Prezidenti yaraqlılarla atəşkəsi təsdiqləyib, hökumət neft yataqlarına nəzarət edəcək

    Digər ölkələr
    20:25

    İrlandiyanın Baş nazirindən ABŞ-yə xəbərdarlıq: Şübhəsiz ki, Aİ cavab verəcək

    Digər ölkələr
    20:13

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Mövsümün ən pis oyununu keçirdik"

    Komanda
    20:13

    Hindistan Ermənistana "Pinaka" idarə olunan raketlər göndərib

    Region
    20:05

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun proqramı bəlli olub

    Komanda
    19:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tur başa çatıb

    Komanda
    19:42

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti