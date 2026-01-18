Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun proqramı bəlli olub
Komanda
- 18 yanvar, 2026
- 20:05
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun proqramı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından bildirilib.
Tura yanvarın 21-də start veriləcək.
Yüksək Liqa
Kişilər
X tur
21 yanvar
16:00. "Ordu" - "Gənclər"
18:00. "Murov Az Terminal" – "Xilasedici"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
22 yanvar
17:00. "Neftçi" - "Azərreyl"
Fövqaladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qadınlar
22 yanvar
16:00. "Azərreyl" - "Gəncə"
18:00. "Abşeron" – "DH Volley"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
23 yanvar
17:00. "Murov Az Terminal" - "Gənclər"
"Murov Az Terminal"ın idman zalı
17:00. "Milli Aviasiya Akademiyası" - UNEC
"Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalı
