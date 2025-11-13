Polşa klubu FIBA Avropa Kubokunda "Abşeron Lions"u məğlub edib
Komanda
- 13 noyabr, 2025
- 00:21
"Abşeron Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Polşada "Trefl"in qonağı olub.
Sopotdakı "Sentennial Sport Hall"da baş tutan görüş meydan sahiblərinin 98:78 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
