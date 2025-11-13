İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Polşa klubu FIBA Avropa Kubokunda "Abşeron Lions"u məğlub edib

    Komanda
    • 13 noyabr, 2025
    • 00:21
    "Abşeron Lions" basketbol komandası FIBA Avropa Kubokunda növbəti oyununu keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan təmsilçisi Polşada "Trefl"in qonağı olub.

    Sopotdakı "Sentennial Sport Hall"da baş tutan görüş meydan sahiblərinin 98:78 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

