"Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıb
Komanda
- 06 sentyabr, 2025
- 17:15
"Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıb.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən bildirlib.
Nizami Cəbrayılov komandanın meneceri təyin edilib.
