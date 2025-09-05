"Ordu" basketbol klubuna yeni məşqçi dəvət olunub
Komanda
- 05 sentyabr, 2025
- 10:07
"Ordu" basketbol klubuna yeni məşqçi dəvət olunub.
Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Türkiyəli mütəxəssis Mustafa Karaman məşqçilər korpusunda yer alıb. O, komandanın fiziki hazırlığına cavabdeh olacaq.
