Onur Quluzadə: "III MDB Oyunlarında birinci yeri tutacağımıza inanıram"
Komanda
- 26 sentyabr, 2025
- 17:35
Azərbaycanın oğlanlardan ibarət stolüstü tennis yığmasının üzvü Onur Quluzadə III MDB Oyunlarında birinci yer tutacaqlarına inanır.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, idmançı bunu komanda yarışının yarımfinalından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
O, finaldakı rəqibin daha güclü olacağını söyləyib:
"Yarış yaxşı keçir. Özbəkistandan olan rəqibim yaxşı idi. Amma sabah finalda daha güclü rəqiblə, rusiyalı tennisçi ilə qarşılaşacağam. İnanıram ki birinci yeri tutacağıq".
Qeyd edək ki, Azərbaycanın oğlanlardan ibarət stolüstü tennis yığması yarımfinalda Özbəkistanı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib. Komanda həlledici görüşdə Rusiya ilə üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
17:46
Foto
Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük məscidində anılıbXarici siyasət
17:45
Netanyahu İrana qarşı sanksiyaların dərhal bərpa olunmasına çağırıbDigər ölkələr
17:43
ADB Hövsan stansiyasının modernizasiyasına özəl sektorun cəlb olunmasını tövsiyə edirİnfrastruktur
17:43
BMT tribunasında Zəfər çıxışı - Azərbaycanın dünya siyasətində artan rolunun təsdiqi - ŞƏRHAnalitika
17:42
Foto
Mingəçevir Dövlət Universitetində Anım Gününə həsr olunmuş ədəbi-bədii tədbir keçirilibBiznes
17:41
Qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qazaxıstan ilə qarşılaşacaqFutbol
17:39
Azərbaycan millisinin məşqçisi: "Yarımfinalda rəqiblərimiz güclü idi"Fərdi
17:36
Netanyahunu BMT Baş Assambleyasının sessiyasında fitə basıblarDigər ölkələr
17:35
Foto