    Onur Quluzadə: "III MDB Oyunlarında birinci yeri tutacağımıza inanıram"

    Komanda
    • 26 sentyabr, 2025
    • 17:35
    Onur Quluzadə: III MDB Oyunlarında birinci yeri tutacağımıza inanıram

    Azərbaycanın oğlanlardan ibarət stolüstü tennis yığmasının üzvü Onur Quluzadə III MDB Oyunlarında birinci yer tutacaqlarına inanır.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, idmançı bunu komanda yarışının yarımfinalından sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O, finaldakı rəqibin daha güclü olacağını söyləyib:

    "Yarış yaxşı keçir. Özbəkistandan olan rəqibim yaxşı idi. Amma sabah finalda daha güclü rəqiblə, rusiyalı tennisçi ilə qarşılaşacağam. İnanıram ki birinci yeri tutacağıq".

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın oğlanlardan ibarət stolüstü tennis yığması yarımfinalda Özbəkistanı 2:0 hesabı ilə məğlub edərək finala yüksəlib. Komanda həlledici görüşdə Rusiya ilə üz-üzə gələcək.

