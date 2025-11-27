İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    NTD-nin basketbolçusu: "Azərbaycanda böyük komandaya çevrilmək potensialımız var"

    Komanda
    • 27 noyabr, 2025
    • 12:10
    NTD-nin basketbolçusu: Azərbaycanda böyük komandaya çevrilmək potensialımız var

    NTD-nin Azərbaycan çempionatında böyük basketbol komandasına çevrilmək potensialı var.

    "Report"un məlumatına görə bunu komandanın üzvü Kobi Montqomeri klubun mətbuat xidmətinə müsahibə verib:

    Amerikalı oyunçu mövsümə yaxşı başlamamalarına da toxunub:

    "Növbəti oyunlara hazırlıq yaxşı gedir. Bizə həm fiziki, həm də mental olaraq toparlanmaq üçün imkan yarandı. Qarşıdakı oyunlara tam hazır olmalıyıq. Mən günahı konkret kiminsə üzərinə ata bilmərəm. Məncə, bu liqada böyük komandaya çevrilmək potensialımız var. Amma eyni zamanda çempionatın ən gənc komandasıyıq. Təcrübəli oyunçularla dolu bir liqada bu işlər çətinləşir. Yenə də vəziyyəti dəyişə biləcəyimizə inanıram".

    O, heyətlə bağlı fikirlərini də bölüşüb:

    "Heyətə qoşulan yeni oyunçular bizə çox kömək ediblər. Lakin bu yolda da çətinliklər var, çünki hər kəs yeni rollara uyğunlaşmalıdırlar. Hamımız qələbə mentalitetinə sahib olsaq, bu, mütləq xeyrimizə işləyəcək".

    Basketbolçu Azərbaycan çempionatının yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu söyləyib:

    "Deyərdim ki, Azərbaycan Basketbol Liqasında çox yüksək səviyyədə basketbol oynanılır. Liqa çox rəqabətlidir. Bu mənim peşəkar basketbolda ilk ilim olduğundan nə gözləyəcəyimi tam bilmirdim. Amma mənim üçün belə təcrübə toplamaq çox müsbətdir".

    K.Montqomeri əsas çətinliyinin dillə bağlı olduğunu bildirib:

    "Azərbaycanda yaşamaq gözəldir. Mən daha çox evdə olmağı sevən biriyəm, ona görə də ölkəni tam hiss etmək üçün çox gəzə bilməmişəm. Amma heç bir problemim də olmayıb. Mənim üçün çətin olan yeganə şey dil səddidir".

    Qeyd edək ki, NTD hazırda Azərbaycan Basketbol Liqasının A qrupunda 7 xalla sonuncu - altıncıdır.

