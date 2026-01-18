İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    NTD-nin baş məşqçisi: "Sona qədər mübarizə apardıq"

    Komanda
    • 18 yanvar, 2026
    • 20:31
    NTD-nin baş məşqçisi: Sona qədər mübarizə apardıq

    NTD basketbol klubu Azərbaycan Basketbol Liqasının XIII turunda "Abşeron Lions"la matçda sona qədər mübarizə aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə baş məşqçi Tahir Baxşıyev klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.

    O, komandada əsas problemin hələ də həll edilmədiyini vurğulayıb:

    "Yaxşı oyun keçirdik, lakin yaxşı oyuna görə qələbə verilmir. Hələ də əsas problemi həll edə bilmirik, baxmayaraq ki, bunun üzərində çox çalışırıq. Biz ribaundlarda uduzuruq. Bu gün müdafiədə rəqibə 16 ribaund verdik, özümüz isə cəmi 6 ribaund götürdük. Bu isə ikinci şans xallarıdır. Oyunu 7 xal fərqi ilə uduzduq. Biz 12 dəfə səhv etdik, rəqib isə 5 dəfə. Belə statistikaya baxmayaraq, sonadək mübarizə apardıq. Bu da onu göstərir ki, komandanın yaxşı potensialı var və daha artığına qadirdir. Qarşıda bizi iki vacib oyun gözləyir – səfərdə 'Şəki'yə qarşı və evdə 'Gəncə' ilə. Biz artıq qalib gəlməyə borcluyuq. Hamı bizdən qələbə gözləyir".

    Qeyd edək ki, "Abşeron Lions" - "NTD" matçı 100:93 hesabı ilə başa çatıb.

    Son xəbərlər

    20:37
    Foto

    Sabirabadda uçan körpü yenidən tikiləcək

    İnfrastruktur
    20:31

    NTD-nin baş məşqçisi: "Sona qədər mübarizə apardıq"

    Komanda
    20:31

    Suriya Prezidenti yaraqlılarla atəşkəsi təsdiqləyib, hökumət neft yataqlarına nəzarət edəcək

    Digər ölkələr
    20:25

    İrlandiyanın Baş nazirindən ABŞ-yə xəbərdarlıq: Şübhəsiz ki, Aİ cavab verəcək

    Digər ölkələr
    20:13

    "Abşeron Lions"un baş məşqçisi: "Mövsümün ən pis oyununu keçirdik"

    Komanda
    20:13

    Hindistan Ermənistana "Pinaka" idarə olunan raketlər göndərib

    Region
    20:05

    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun proqramı bəlli olub

    Komanda
    19:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIII tur başa çatıb

    Komanda
    19:42

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir matç keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti