Maşın təmiri üçün başqa avtomobillərdən ehtiyat hissələri oğurlamaqda şübhəli bilinən ustalar saxlanılıb
Hadisə
- 07 mart, 2026
- 12:08
Sumqayıtda bir avtomobildən oğurladıqları ehtiyat hissələri ilə digər maşını təmir edən ustalar saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Sumqayıt ŞPİ 4-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı Q.Rəcəbov və 22 yaşlı A.Quliyev müəyyən edilərək saxlanılıblar.
Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər avtomobil ustaları olduqlarına görə zərərçəkən nəqliyyat vasitəsini onların yanına təmir məqsədi ilə gətirib. Onlar isə maşının ehtiyat hissələrini talayaraq digər avtomobillərin təmirində istifadə ediblər.
Araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
12:41
İsrail İrana qarşı genişmiqyaslı zərbələr dalğasına başlayıbRegion
12:35
AYNA: Naxçıvandan İğdıra və əks istiqamətdə indiyə qədər 673 nəfər daşınıbİnfrastruktur
12:33
Qətər Müdafiə Nazirliyi raket zərbəsinin qarşısının alındığını bəyan edibDigər ölkələr
12:27
"Emirates" reysləri bərpa edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
12:23
KOBİA indiyə qədər 33 qadın sahibkara 500 min manatdan artıq qrant ayırıbBiznes
12:16
Sumqayıtda qaz xətti zədələnib, mindən çox abonent qazsız qalıbHadisə
12:13
Sabah hava yağıntılı olacaq - PROQNOZEkologiya
12:10
İranın "boğaz ağrı"sı: Hörmüzün bloklanmasının qlobal fəsadları - TƏHLİLAnalitika
12:08