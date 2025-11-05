NTD amerikalı basketbolçu transfer edib
Komanda
05 noyabr, 2025
- 13:44
NTD amerikalı basketbolçu Leykim Makalili transfer edib.
"Report" Bakı klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər veir ki, forvard mövqeyində çıxış edən 24 yaşlı basketbolçu ilə mövsümün sonunadək müqavilə imzalanıb.
Basketbolçu son olaraq Gürcüstan liqasında çıxış edən "Delta Qurjani"nin şərəfini qoruyub.
