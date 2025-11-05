"Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"
Komanda
- 05 noyabr, 2025
- 11:23
"Neftçi" basketbol klubunun kapitanı Amil Həmzəyev FIBA Avropa Kubokunun IV turunda üz-üzə gələcəkləri Polşanın "Trefl" klubuna qalib gələcəklərini düşünür.
O, bu barədə "Report"a açıqlama verib.
35 yaşlı oyunçu bu gün baş tutacaq qarşılaşma ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Düşünürəm ki, bugünkü görüşdə qalib gələcəyik. Komandada əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Amma rəqibin güclü olduğunu da söyləməliyəm".
A.Həmzəyev bu rəqibə səfərdə uduzduqları (63:92) ilk matç haqqında da danışıb:
"Həmin vaxt səfərdə çıxış etməyimizə baxmayaraq, yaxşı oyun sərgiləmişdik. Ancaq evdə tamam fərqli qarşılaşma olacağına əminəm".
Qeyd edək ki, I qrupunun "Neftçi" - "Trefl" görüşü Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
11:45
Foto
Baş prokurorun iştirakı ilə Zəngilanda ağacəkmə aksiyası keçirilibDaxili siyasət
11:45
Yeniyetmə cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcəkFərdi
11:43
Nazir: Gələn il imtiyazlı şəxslərin mənzillə təminatına 50 milyon manat xərclənəcəkSosial müdafiə
11:41
Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə etimad göstəribKomanda
11:39
Foto
Dövlət Agentliyi tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətiribElm və təhsil
11:38
"Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin Faza 1 və Faza 2 layihələri TYNDP 2026 portfelinə daxil edilibEnergetika
11:38
Növbəti il 15 min ailənin özünüməşğulluq proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulurSosial müdafiə
11:37
Xəzər dənizində zəlzələ olubHadisə
11:36
Foto