İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    "Neftçi"nin kapitanı: "Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm"

    Komanda
    • 05 noyabr, 2025
    • 11:23
    Neftçinin kapitanı: Polşa klubuna qalib gələcəyimizi düşünürəm

    "Neftçi" basketbol klubunun kapitanı Amil Həmzəyev FIBA Avropa Kubokunun IV turunda üz-üzə gələcəkləri Polşanın "Trefl" klubuna qalib gələcəklərini düşünür.

    O, bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    35 yaşlı oyunçu bu gün baş tutacaq qarşılaşma ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Düşünürəm ki, bugünkü görüşdə qalib gələcəyik. Komandada əhval-ruhiyyə yaxşıdır. Amma rəqibin güclü olduğunu da söyləməliyəm".

    A.Həmzəyev bu rəqibə səfərdə uduzduqları (63:92) ilk matç haqqında da danışıb:

    "Həmin vaxt səfərdə çıxış etməyimizə baxmayaraq, yaxşı oyun sərgiləmişdik. Ancaq evdə tamam fərqli qarşılaşma olacağına əminəm".

    Qeyd edək ki, I qrupunun "Neftçi" - "Trefl" görüşü Bakı İdman Sarayında, saat 19:00-da start götürəcək.

    Amil Həmzəyev FIBA Avropa Kuboku Neftçi Basketbol klubu

    Son xəbərlər

    11:45
    Foto

    Baş prokurorun iştirakı ilə Zəngilanda ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Daxili siyasət
    11:45

    Yeniyetmə cüdoçular arasında Qərb bölgəsi üzrə region birincilikləri keçiriləcək

    Fərdi
    11:43

    Nazir: Gələn il imtiyazlı şəxslərin mənzillə təminatına 50 milyon manat xərclənəcək

    Sosial müdafiə
    11:41

    Avropa Voleybol Konfederasiyası azərbaycanlı hakimə etimad göstərib

    Komanda
    11:39
    Foto

    Dövlət Agentliyi tələbələrin köçürülməsi ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib

    Elm və təhsil
    11:38

    "Xəzər-Qara dəniz-Avropa Yaşıl Enerji Dəhlizi"nin Faza 1 və Faza 2 layihələri TYNDP 2026 portfelinə daxil edilib

    Energetika
    11:38

    Növbəti il 15 min ailənin özünüməşğulluq proqramına cəlb edilməsi nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    11:37

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    11:36
    Foto

    Baş Prokurorluq Zəngilanda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan konfrans keçirib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti